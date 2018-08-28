三寶淘汰器！墨西哥山路「這樣做」 讓網友跪了…

墨西哥當局為降低崎嶇山路的事故發生率，故意用地上路標改變道路行駛方向。（圖擷取自影片）

2018-08-28 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥中部偏東的韋拉克魯斯州（Veracruz），在阿寇特茲哥（Acultzingo）小鎮附近的山路最近受到網友矚目，當局為了降低崎嶇山路的事故發生率，故意用地上路標改變道路行駛方向，讓駕駛人能夠減慢車速且全神貫注地開車，被網友譽為「三寶淘汰器」！

根據《EL UNIVERSAL》報導，位於東馬德雷山脈的阿寇特茲哥小鎮氣候潮濕，1年當中大部分時間都陰霾有雨，崎嶇山路時常有大型貨櫃車運載補給品等貨物，過去大大小小交通事故時有所聞，當局為降低車禍發生率，對地上的路標動手腳。

墨西哥道路駕駛與台灣均為左駕，來往行車均須靠著路面右側行駛，但這條山路的路標每隔數十公尺變換一次，將駕駛人引導至對向車道，若不按照指示行車很可能就會與來車對撞，因此，許多人路過均減速慢行，當局認為，此舉除了減少車禍也能避免大型車輛轉彎角度過小翻車。

許多網友看見此影片後，都認為墨西哥政府相當有才，紛紛留言指出「這樣的做法值得各國政府仿效」、「天啊，這種山路還能開多快」、「這真的一不小心會把自己撞死」、「開山路本來就是要慢慢開欣賞美景」、「這真的是個很好的辦法，也不會有人超車」。

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