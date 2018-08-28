丹麥女伯爵「手機交友」煞到平民廚師 網戀1年就結婚

丹麥一位從事廚師工作的平民伊萬‧奧特森（Ivan Ottesen）透過交友APP，結識卡米拉女伯爵，結果卡米拉對伊萬一見傾心，最後2人在經過1年的網戀後走進婚姻。（圖擷取自twitter）

2018-08-28 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕雖然「假貴族真詐財」的詐騙事件層出不窮，但是丹麥近期卻真的發生一樁「聊到貴族」的真實案例；丹麥一位從事廚師的平民透過交友APP，真的認識到1位女伯爵，最後2人在經過1年的網戀後走進婚姻。

綜合外媒報導，現年45歲的卡米拉女伯爵（Countess Camilla of Rosenborg），在2016年時與大他20歲的前夫米歇爾·羅薩內斯（Mikael Rosanes）離婚，結束21年的婚姻，兩人育有3男1女，最大的女兒21歲，最小的兒子10歲。

在離婚1年後，卡米拉在手機交友APP「Tinder」認識從事廚師工作的伊萬‧奧特森（Ivan Ottesen），他也有一位女兒；卡米拉表示，伊萬是她在「Tinder」認識的第一個人，當時她就對伊萬一見傾心，卡米拉說「我一看到伊萬的個人照片時就在想，他在那裡…；隔天我就把自己的個人資料關掉，只跟伊萬聯繫」，接著他們在網戀一年後，伊萬便向她求婚，接著就在2018年4月訂婚。

2人在8月25日時於丹麥的哥本哈根結婚，他們特意選在卡米拉已於2013年逝世的父親，克里斯琴伯爵（Count Christian of Rosenborg）下葬的教堂舉行婚禮，以向她的父親致意。