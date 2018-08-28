港女想當婚禮司儀 到中國受訓遭騙「真結婚」

2018-08-28 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕香港一名21歲女子到中國福州參加婚禮司儀培訓，結果卻「被結婚」，真的留下婚姻紀錄。媒體指出，中國居民與香港居民「假結婚」後，可取得赴港證件。

綜合外媒報導，這名21歲港女今年5月應聘化妝學徒後，被遊說轉任「薪高職優」的中國婚禮司儀，並提供免費職前培訓。女子在港「培訓」一週後，和多名女同學被送到福建省福州市「實習結婚過程」，要考試達標後才能成為司儀。

在自稱「背景很大」的「導師」哄騙下，這名港女到福州市民服務中心「演練」全套結婚手續，雖然曾有疑惑，但最終與一年齡相若的中國籍男子簽署「申請結婚登記聲明書」。回到香港後，有一位「同學」發現，這個模擬結婚其實是「真結婚」。

這名港女之後也在親友陪同下再到福州查詢，發現自己在中國真的已有婚姻記錄，男方是福州市一名陌生男子。港女已在中國和香港報警，並向香港工會聯合會求助，近日召開記者會揭露此事。她表示，有些文件並不是由她親自簽署。

據「BBC中文網」指出，一位中國律師表示，只要有結婚證，就具有法律效力。但目前並不知結婚證的原本在何處。

過去港媒曾報導，港女與中國人「假結婚」可賺外快，因為中國居民與香港居民「假結婚」後可取得赴港證件。誘使他人參與「假結婚」的傳統手法，通常是透過手機交友或通訊軟體等管道，以賺快錢及「中港婚介」等作為廣告宣傳。

但現在竟出現求職名義進行的「假結婚」。香港工聯會權益委員會主任唐庚堯表示，他是首次碰到這種詐騙方式，「如果香港警方跟大陸警方不重視這個問題的話。我看還有很多受害的人（出現）。」