中國推銷一帶一路 鄰國民眾普遍沒好感

2018-08-28 19:43

〔即時新聞/綜合報導〕中國一帶一路政策提出已五年,過去的聲勢浩大,如今卻產生許多質疑聲浪。有研究者實際走訪周邊國家發現,鄰近國家的居民對一帶一路普遍沒有好感,有居民擔憂是被中國經濟強勢「殖民」。

據《風傳媒》報導,研究者是曾在中國定居近10年的台灣人莊新眉和瑞士籍夫婿孟牧軒(Matthias Messmer)。兩人在7、8年前就計畫編寫一本有關「中國邊界」的書,調查中兩人發現邊界地區的轉型變化比在沿海地區明顯,然而邊界地區並不像沿海大城市那樣引人注意。經過5年走訪,出版了「China at its Limits:An Empire's Rise Beyond its Borders」(暫譯《中國的極界:一個世界大國的邊境行腳》)。

書中指稱,中國20年來軍事及經濟飛快成長,確實給周邊國家帶來影響,在緬甸,很多人對當地掌握商業活動的精明中國人感到不安,甚至有種被歧視的感覺;緬甸輸送天然氣到中國,中國的經濟優勢和兩國的能源供需關係,讓當地人有了似乎「被殖民」的隱憂。

在中俄邊境,也有一些俄國人向孟牧軒夫婦說,中國人不可靠,買回去的東西沒多久就壞了。他們發現,雖然緬甸、哈薩克、俄羅斯,這些國家都表示支持一帶一路,不過平民百姓對中國可是幾乎沒有好感。孟牧軒夫婦指出,如果一帶一路是建立在兩者不平衡的基礎上,要贏得周遭國家對中國能言行一致的信任,才能持續穩定發展。