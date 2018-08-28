中國推銷一帶一路 鄰國民眾普遍沒好感

2018-08-28 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國一帶一路政策提出已五年，過去的聲勢浩大，如今卻產生許多質疑聲浪。有研究者實際走訪周邊國家發現，鄰近國家的居民對一帶一路普遍沒有好感，有居民擔憂是被中國經濟強勢「殖民」。

據《風傳媒》報導，研究者是曾在中國定居近10年的台灣人莊新眉和瑞士籍夫婿孟牧軒（Matthias Messmer）。兩人在7、8年前就計畫編寫一本有關「中國邊界」的書，調查中兩人發現邊界地區的轉型變化比在沿海地區明顯，然而邊界地區並不像沿海大城市那樣引人注意。經過5年走訪，出版了「China at its Limits：An Empire's Rise Beyond its Borders」（暫譯《中國的極界：一個世界大國的邊境行腳》）。

書中指稱，中國20年來軍事及經濟飛快成長，確實給周邊國家帶來影響，在緬甸，很多人對當地掌握商業活動的精明中國人感到不安，甚至有種被歧視的感覺；緬甸輸送天然氣到中國，中國的經濟優勢和兩國的能源供需關係，讓當地人有了似乎「被殖民」的隱憂。

在中俄邊境，也有一些俄國人向孟牧軒夫婦說，中國人不可靠，買回去的東西沒多久就壞了。他們發現，雖然緬甸、哈薩克、俄羅斯，這些國家都表示支持一帶一路，不過平民百姓對中國可是幾乎沒有好感。孟牧軒夫婦指出，如果一帶一路是建立在兩者不平衡的基礎上，要贏得周遭國家對中國能言行一致的信任，才能持續穩定發展。