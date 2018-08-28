日防衛白皮書：中國軍急速擴大 北韓威脅不變

2018-08-28 17:52

〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕日本2018年版防衛白皮書今天經過內閣會議批准後正式公開。即使日中關係修復，但日方對中國軍方動態仍保持高度警戒，尤其中國在東海及西太平洋上的活動「質與量均有擴大的可能性」。對於中台的整體的軍力比較，白皮書中指出，目前朝著中方有利的方向發展，而且雙方的差距有擴大的傾向。

另外，對於北韓的核與飛彈的開發問題，白皮書中也以「前所未有的重大且迫在眉睫的威脅」的措辭，強調即使今年六月美朝領袖成功地進行會談，但北韓的核威脅仍然未改變，未來有必要密切觀察朝方是否有廢棄核武及飛彈的具體行動。防衛相小野寺五典也在今天的記者會上強調部署「陸基神盾」（Aegis Ashore）飛彈防禦系統的重要性。

中國國家主席習近平在去年10月中共第19屆全國代表大會上宣示「到本世紀中葉把中共軍隊全面建成世界一流軍隊。」白皮書中指出，中國的軍事力將會急速發展，質與量均有擴大的可能性。

本月中旬美國國防部公布年度報告中指出，中國海軍陸戰隊到2020年可能增加到3萬名，今年日本防衛白皮書也顯示，目前中國海軍陸戰隊員有1.5萬人，2017年版為1萬人，短短一年增加了5千人，這也呼應了美方的看法，中國海軍陸戰隊人員的增加，與海外軍事活動的擴大有關，很可能也將台灣或釣魚台的佔領作戰等列入構想中。

尤其，中國軍方不僅常態性進出沖繩縣釣魚台列嶼，範圍也擴大到南海及太平洋，持續以威逼的態度試圖以力量改變現狀。這句措辭和2015版白皮書並沒有太大差別。避免日中兩軍偶發性衝突的「日中海空聯絡機制」已在今年5月啟動，白皮書中指出，這是增進兩國互相理解信賴的重要一步。

今年的白皮書還提到中國推動的「一帶一路」，標榜為「現代版絲路」的經濟圈構想很可能扮演中國軍的後盾，去年8月中國軍隊在東非吉布地部署基地，以國外港灣做為活動據點有明顯擴大的趨勢，中國可能透過基礎建設的參與，擴大中國軍隊在印度洋與太平洋的活動。

白皮書中也針對中台軍力進行比較，台灣的國防預算大約20年未有增加，反觀中國軍費年年增加，規模為台灣15倍。在陸軍戰力上，中國有壓倒性兵力，雖然目前對台灣本島的登陸侵攻能力仍有限，但近年中國大量建造大型登陸鑑，能力已確實提升。海空軍力，中國也明顯多於台灣，但台灣的素質較優，在飛彈防禦方面，台灣雖將PAC2改良為PAC3，並引進新的PAC3，但面對中國保有大量的短程飛彈，台灣的應對手段仍很缺乏。

白皮書中指出，對於中台軍事力強化、美國對台軍售及台灣自主開發主動武器等動向均有必要密切關注。

為了讓日本民眾多了解日本防衛現狀，防衛省今年也首次運用AR（虛擬實境）技術，只要以防衛省提供的免費專用手機應用軟體，掃瞄白皮書中的AR符號，即可從手機觀看相關動畫。