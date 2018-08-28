「貨運版滴滴」爆性騷 貨拉拉司機：我們都是這樣搞

中國「滴滴出行」順風車服務3個月內發生第2起姦殺案。（路透）

2018-08-28 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國共享經濟近日接連爆發醜聞，繼「滴滴出行」順風車服務3個月內發生第2起姦殺案後，有「貨運版滴滴」之稱的貨車叫車服務平台「貨拉拉」（Lalamove），也爆出有杭州女客戶遭司機性騷擾，透過通訊軟體找她約炮。

綜合中國報導，杭州一名女子小王（化名）本月5日透過貨拉拉平台叫了一名司機幫忙搬家，東西放上車後，貨車司機要求小王取消貨拉拉訂單，用微信轉帳付款，避免貨拉拉扣司機的錢，否則就不運貨，最終小王也同意微信付款。

搬家後3天，這名司機透過微信不斷騷擾小王，還要求和她發生性關係，又揚言知道小王的住址，會上門堵人，嚇得她20多天不敢回到新住處，只能住酒店，小王的哥哥表示「這兩天又出了樂清女孩被順風車司機殺掉的事，妹妹更害怕了」。

小王也公布這名司機與小王朋友電話錄音內容，對方大言不慚地表示，「我們貨拉拉司機都是調戲人家小姑娘。知道吧？」、「我們貨拉拉都是這樣的司機。都是這樣搞。貨拉拉司機就是明目張膽這樣搞的」。

當事人在事發當晚已報警。小王的哥哥說，他們有向貨拉拉平台投訴此事，說明會提供證據和錄音，但客服一直拒絕，其後，該公司才稱會讓這名司機暫停接單2天，北京客服還要求不要找媒體曝光此事。

整起事件經網路論壇揭露，貨拉拉官方緊急發布道歉聲明，表示已將司機永久封號，並希望使用者能夠聯繫公司，杭州分公司負責人將與涉事司機一起登門致歉。