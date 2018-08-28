俄國分享普廷度假照 遊山玩水好愜意

俄羅斯克林姆林宮27日分享一系列總統普廷在西伯利亞度假的官方照片，除了搭船遊湖，還有登高望遠，頗為愜意。（法新社）

2018-08-28 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯克林姆林宮27日，分享一系列總統普廷在上周末在西伯利亞度假的官方照片，同行的還有俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）及聯邦安全局長博特尼科夫（Alexander Bortnikov）等官員。

綜合外媒報導，照片中的普廷身穿卡其色外套、配戴墨綠帽子且杵著登山杖，置身於荒野；也有與紹伊古一同研究一棵針葉樹苗。

其中，還有與隨行官員，乘船遊歷葉尼塞河（ Yenisei River），及隻身一人坐在山頂，遠眺山脈的照片。

克林姆林宮發言人指出，普廷是在趕往克麥羅沃市（Kemerovo）會議的途中，決定25、26日先到葉尼塞河在圖瓦共和國（Tuva）內的河段地區休憩、遊覽。

報導指出，普廷27日在克麥羅沃市的會議上，是與當地的政府官員和能源公司的高層人員會面。

俄羅斯克林姆林宮27日分享一系列總統普廷（圖左）上周末在西伯利亞度假的照片。（法新社）

俄羅斯克林姆林宮分享總統普廷度假照片。（法新社）