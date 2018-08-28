捷克再現「饑餓之石」 “看到我、將哭泣”警告乾旱將至

捷克易北河再現「饑餓之石」，記載「看到我將哭泣」文字，警告乾旱將至。（美聯社）

2018-08-28 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕近年來歐洲天氣異常炎熱和乾燥，讓捷克易北河（Elbe River）的「飢餓之石」歷史遺跡又再度浮出水面，幾世紀以來，歐洲人在乾旱期間透過在易北河上劃記巨石來標記低水位及乾旱的日期，幾顆石頭上可見用德文寫著「當你看到我時，將哭泣」等文字，意味警告著人們乾旱跡象恐怕又要讓捷克面臨饑荒等問題。

綜合外媒報導，捷克北部拉貝河畔烏斯季州的一座城市迪辛（Decin）附近的易北河是捷克和德國的邊界，由於氣溫灼熱、河水位下降，露出曾經用於記錄低水位的巨石。1900年前，有些乾旱年被標示在石頭上，最早可見至1616年，更有石頭上刻載「如果你再次看到這塊石頭，那麼你將會哭泣」的文字。

《美聯社報導》報導，今年易北河地區再次出現了十多種「飢餓之石」，《法新社》更指出，北歐目前的乾旱對當地糧食的生產造成重大威脅。在瑞典、德國和荷蘭，粗估穀物收成將下降30％至60％，英格蘭和法國可能也會受到影響；北歐的農民可能不得不因為缺乏飼料而將大部分牛群宰殺。

據《福斯新聞》報導，專家表示，當嚴重乾旱到來時，預示著收成不佳，這可能導致糧食短缺和價格上漲，若水位持續下降，則極可能會阻礙河流運輸，並威脅到附近居民的生計，「饑餓之石」所傳遞的訊息正是歐洲不少國家即將發生的不祥預兆。