震懾中國？美軍B-52H轟炸機頻出動 飛進東海、南海

空軍2架「同溫層堡壘」B-52H再次現身南海！在南海空域繞行一圈後返航，還派出空中加油機為其補充油料。示意圖。（路透）

2018-08-28 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍2架「同溫層堡壘」B-52H再次現身南海！這2架轟炸機從關島起飛，越過巴士海峽，在南海空域繞行一圈後返航，途中還派出空中加油機為其補充油料。

長期追蹤全球飛機動向的「飛機守望」（Aircraft Spot）今在推特上表示，美軍2架「同溫層堡壘」B-52H戰略轟炸機近日從關島基地起飛，直衝南海，同時還派遣2架KC-135R空中加油機提供補給，在23日也披露1架B-52H從關島飛向沖繩附近的東海後返航，一度進入中國所聲稱的東海防空識別區。

中國媒體痛批，美國空軍一架B-52H轟炸機才剛闖進中國東海防空識別區，此次又再次進入南海，顯示出美軍蓄意破壞地區穩定的不負責任態度。

有專家分析，這可能是B-52H在模擬以艦攻飛彈攻擊解放軍航母的航跡，美國空軍目前在關島部署了B-52H和B-2兩轟炸機，加強美軍在西太平洋的戰略威懾和遠程打擊能力，B-52H在服役已逾半世紀，但美軍近期擬升級B-52H彈藥掛載能力，劍指「太平洋地區的侵略者」，上個月也曾派遣B-52H轟炸機飛近南沙群島上空。

中國外交部曾批，美方應「停止在南海地區尋釁滋事，因為橫行是有風險的，碰瓷也是需要付出代價的。」美軍則重申，執行航行與飛越自由任務的堅定立場，強調在「國際水域及空域」的合法行動，不受警告而撤離。

1架B-52H從關島飛向沖繩附近的東海後返航，一度進入中國所聲稱的東海防空識別區。（圖擷自Aircraft Spots推特）