「這是外星人的命令！」 瑞士男子在沙漠蓋「幽浮機場」

2018-08-28 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕在阿根廷北部的沙漠地區有一座奇怪形狀的機場，從空中看起來是一個非常美麗卻複雜的圖案，瑞士男子賈斯里聲稱收到外星人的命令，前往阿根廷建造這個「幽浮機場」。

綜合外媒報導，瑞士男子賈斯里（Werner Jaisli）表示，他收到外星人給他的指令，要他在阿根廷北部的薩爾塔沙漠（Salta）建造一座專供幽浮（UFO）起降的機場，在2008年起，賈斯里已在薩爾塔省中的卡奇鎮（Cachi）定居，從那時開始建造幽浮機場。

據《太陽報》報導，這座幽浮機場稱為「ovniport」，包含一個大型的星形結構，共有36道光芒，其直徑達48公尺，由白色石頭堆砌而成，此外他又在周圍加了一顆比較小的星星，則是用較深色的石頭堆砌成。

賈斯里向阿根廷《論壇報》表示說道：「他們降落在我們頭頂上方約100公尺處，是實心的圓形物體，且具有金屬光澤，之後便向我們投射了一道光，但並沒有影響我們的視力。我的大腦開始出現一個想法：『這是一個命令』，他們要我為他們建造機場！」

《華盛頓郵報》報導，這件事過後，賈斯里開始以外星人告訴他的方式建造幽浮機場，此後這座幽浮機場成了外星人及幽浮愛好者們參觀的熱門景點。但當地人說，最近不再看到賈斯里出來發表談話，居民相傳他是被外星人綁架，但事實上，據了解他可能已經回到瑞士。