美國動物研究 《龜兔賽跑》結局係金ㄟ

2018-08-28 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕許多人認為《龜兔賽跑》僅是寓言故事，現實生活中，行動緩慢的烏龜，怎麼可能勝過敏捷的兔子。但美國杜克大學機械工程系教授貝姜（Adrian Bejan）表示，若以動物一生運動量計算，這一切就是真的。

綜合外媒報導，貝姜與其團隊，研究且整理出數十種動物一生中的平均運動量；他們發現，可以在短距離內，高速運動的物種，往往長遠來看，是行動最緩慢的。而該項成果，則刊登在27日發行的科學期刊《科學報告》（Scientific Reports）中。

研究團隊指出，動物界有兩種截然不同的生活方式，一種是幾乎穩定的進食和每日睡眠，另一種則是白天睡覺，但穿插間歇性的進食。

他們認為，地球上移動速度越快的物種，往往也會用懶惰或休息來平衡他們的速度。因此大象、海龜和其他動作較緩慢的大型動物，一生所走的公里數，比獵豹、野兔等較靈敏動物更多。

「《龜兔賽跑》並非是賽跑的故事，而是一種生活的比喻」。貝姜提及，從生物學及這項研究的角度來看，烏龜是很有耐力的動物，其一生所走的距離最終的確會勝過兔子。

此外，他們也將該項成果運用在飛機上，他們表示，噴式戰鬥機短時間內，能飛得比其他飛機更快，但它需花費大量時間在保養、停飛上。