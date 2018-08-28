迫在眉睫！專家籲聯合國禁止開發「殺手機器人」

拉希姆指出，從搭載人工智慧系統的無人機，到能夠自主辨識並選擇目標的自動槍械，高科技武器技術的進步遠遠超過現有國際法規範內容，圖為美國MQ-1掠奪者無人機。（法新社）

2018-08-28 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕人工智慧（AI）科技持續成長，各國對於俗稱殺手機器人（killer robot）的「致命自主武器系統」是否需制定開發規範仍無共識，聯合國近日召開新一輪會談，討論制定相關禁令的可能性，一名專家在會談上警告各國，應盡快制訂殺手機器人相關規範，「晚了就來不及了」。

綜合外媒報導，國際特赦組織人工智慧及人權顧問拉希姆（Rasha Abdul Rahim）在一份聲明中表示，殺手機器人已不僅僅存在科幻小說中，她說「從搭載人工智慧系統的無人機，到能夠自主辨識並選擇目標的自動槍械，高科技武器技術的進步遠遠超過現有國際法規範內容」，她呼籲各國應盡速制定具體措施，禁止這些危險武器的蔓延，「再拖下去就太遲了」。

拉希姆這份聲明發表在聯合國新召開，為期一週的殺手機器人會談上，各國專家齊聚瑞士日內瓦，探討《特定傳統武器公約》（Convention on Certain Conventional Weapons, CCW）對殺手機器人等新科技設下限制。

聯合國去年主辦歷來首次殺手機器人會談，與會成員承諾繼續推動會談，但規範這類武器使用的條約目前仍遙不可及。反對這類科技的團體「阻止殺手機器人運動」（the Campaign to Stop Killer Robots）指出，人類將在不久的將來開始部署致命自主武器系統，應變時間已不多，但聯合國相關會談進程仍相當緩慢，廣受反對者批評。