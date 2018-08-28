參院軍委會主席空缺 「親台急先鋒」殷霍夫有望接任

殷霍夫可望接下參議院軍委會主席一職的空缺。（彭博資料照）

2018-08-28 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨資深聯邦參議員、參議院軍委會主席馬侃（John McCain）25日因腦癌辭世。外界普遍認為，目前軍委會最資深的共和黨議員殷霍夫（James Inhofe），可望接下參議院軍委會主席一職的空缺。

《路透》報導，自從馬侃在25日去世以來，還沒有宣布有關軍委會主席職缺的消息，但軍委會在馬侃缺席的情況下，改由殷霍夫主持會議和聽證會，預計他將在未來幾週內升為主席。

83歲的殷霍夫為俄克拉荷馬州參議員，2016年總統大選時川普在該州獲得65%的選票。他被視為一個較為傳統的參議院保守派，但他不像馬侃一樣會嚴厲批評同為共和黨的總統川普。殷霍夫主張據有規模且強大的軍隊，五角大廈超過7000億美元的國防預算，有望再進一步增加。

《美國之音》報導，殷霍夫和馬侃一樣力挺台灣，積極推動美國與台灣的軍事和政治關係，殷霍夫曾經寫信給川普，要求出售最先進的F-35戰機給台灣。他也曾致函呼籲白宮，派出內閣官員出席美國在台協會（AIT）內湖新館6月的落成儀式。

中國人民大學國際關係學院副教授刁大明認為，與馬侃的鷹派立場和意識型態相比，「親台派急先鋒」殷霍夫有過之而無不及。