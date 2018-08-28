存零用錢餵浪貓 韓男童堅持4年 網友：「天使就是這樣吧！」

韓國男童鄭秉成，從小學五年級後零用錢拿來幫流浪貓買食物，善心舉動已堅持4年。（圖擷自happyhousecat Instagram）

2018-08-28 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕韓國一名正就讀國中的男童，將自己4年的零用錢花在照顧流浪貓上，男童說道：「比起只飼養一隻貓，我覺得餵飼料給所有可憐的流浪貓吃，才是更好的方法。」由於網路及民眾的相傳，讓大眾認識這名小小年紀就有如此善心行為的男童，男童更被大批網友封為「天使」。

綜合外媒報導，試想一下自己國中的時候在幹嘛？可能是打電動、買零食，不過韓國這名男童鄭秉成，從小學五年級後便將父母給的零用錢一點一點存起來，為的就是要幫流浪貓買食物。他會將飼料分別裝在不同的碗裡，再裝好一碗碗水，無論天氣狀況如何，都堅持要去餵流浪貓，這個善心舉動已然維持了4年，鄭秉成表示，從小學五年級第一次看到紙箱裡被拋棄的流浪貓時，就開始餵牠們飼料。

據《香港經濟日報》報導，他甚至幫每一隻貓取名字、叫著他為牠們取的名子，讓牠們知道吃飯的時間到了，更為牠們整理環境，亦不時與動物保護團體分享貓咪的近況，看見男童的善心舉動，當地動物保護團體對此表示，常常見到男童遊走在每條巷弄間，小聲的呼喚貓咪們出來吃飯，更說道：「這樣的孩子就是我們的未來。」

男童堅持不懈又有愛的舉動讓不少網友為之動容，紛紛表示「這個年紀應該是會把零用錢都花在買零食跟玩遊戲上，真的太善良了」、「根本是天使」、「好溫暖，世界上若有天使應該就是這樣吧」。