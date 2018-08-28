電競槍擊案早有跡象？ 槍手曾二度進出精神病院

槍手曾因心理疾病等狀況二度出入精神病院。（擷取自YouTube）

2018-08-28 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州26日發生槍擊案，當地一名曾奪冠的電競選手，疑因比賽失利，憤而跑到決賽場地槍殺眾選手，最終造成包含自己在內的3人死亡，當地警方指出，槍手青少年時期曾二度進出精神病院，犯行前連續兩天未更換衣物，精神狀況反常。

綜合外媒報導，24歲的槍擊案嫌犯卡茲（David Katz）曾在當地舉辦的運動類型遊戲比賽奪下冠軍，警方於當地時間週一（27日）公布最新調查進度，根據法庭紀錄，卡茲曾在青少年時期因罹患相關疾病而進出精神病院2次，並定期服用精神疾病藥品與抗憂鬱藥物。

除此之外，當地傳媒報導指出，卡茲行兇前2天穿著與行兇當日相同的衣服，推測他連續2日未更換衣物，也有目擊者事後憶述卡茲「神情異常」，行兇前精神狀況似乎相當不穩。警長威廉斯（Mike Williams）表示，卡茲當天攜帶了2把手槍，但僅使用1把進行射擊，而這2把槍都是在巴爾的摩（Baltimore）具有售槍執照的槍枝經銷商處合法購入。

由於美國佛州今年2月才發生造成17人喪生的校園槍擊血案，引發全美反槍枝暴力怒火，這次又發生槍擊案，讓槍枝氾濫的爭論再上火線，有分析指出，這起槍擊案或將衝擊11月期中選舉選情。