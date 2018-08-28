9歲男童出櫃後自殺 傳開學遭校園霸凌

9歲男童傑墨向同學出櫃後自殺身亡。（圖擷自《太陽報》）

2018-08-28 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州的丹佛市，傳出一名9歲男童因在學校向同學出櫃表示「自己是同性戀」，遭到同學不友善的對待，23日被發現已自殺，引起美國媒體高度關注。

據《華盛頓郵報》報導，9歲男童傑墨（Jamel Myles）在20日上小學四年級，他先跟母親萊婭皮爾斯（ Leia Pierce）表示自己是同性戀後，在學校也大方跟同學表示自己的性向，更同性戀感到自豪，不料開學4天後傑墨就自殺身亡，屍體在23日於家中被發現，目前警方仍在調查自殺原因。

《福斯新聞》報導，母親萊婭皮爾斯表示，日前某次在她開車時，傑墨突然跟她說自己是同性戀、會想穿女生的衣服，當下她以為傑墨在開玩笑，但一回頭看，發現傑墨的眼神很害怕且身體是蜷縮起來，她才知道傑墨是真的再向她出櫃，但她仍堅定的告訴傑墨「我還是很愛你」。

據英國《太陽報》報導，萊婭皮爾斯更表示，傑墨曾向大女兒說「學校的同學叫他自殺」，她補充說道，希望兒子的死能讓人們正式霸凌的問題，並希望其他父母不要經歷相同的磨難。

據悉，當地學區已派出諮詢輔導員前往傑墨就讀小學去關切這個狀況，更致函表示傑墨的自殺「令人意外的損失」。