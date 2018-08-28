別輕忽睡眠... 研究：睡眠不足讓美國年損12.4兆！

研究指出，美國人睡眠不足問題嚴重，導致每年經濟損失超過4000億美元。（美聯社）

2018-08-28 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國一項研究指出，美國人睡眠不足問題嚴重，導致每年經濟損失超過4000億美元（約新台幣12.4兆），也造成美國每年損失了123萬個工作日。

根據《紐約時報》報導，美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）研究指出，慢性失眠對美國的影響，已遠超過對其他工業國家的影響，造成美國每年損失超過4000億美元，排第二的日本則因睡眠不足損失1380億美元（約新台幣4.3兆），在日本經濟中所佔的比重更大。

研究指出，在已開發國家中，勞動者中有20%到30%的人抱怨每天睡眠不足。研究睡眠問題的西澳洲大學（University of Western Australia ）教授希爾曼（David Hillman）博士表示，睡眠不足很容易被社會認為是生活的一部分，但這個巨大的問題已轉化為巨大的損失，「解決它不僅是為了減輕痛苦，也是為了降低成本。」

他強調，僱主必須承認，睡眠不足已對公司的生產力造成影響，員工如果能得到更好的休息，效率通常會更高、身體更健康、更有滿足感。

希爾曼進一步指出，中年人的不良睡眠習慣，通常可追溯到青年時期形成的睡眠模式，應該在年輕時就接受關於睡眠和睡眠衛生的教育，當管理者開始「關注員工的健康」時，公司就會運行良好！