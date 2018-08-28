性交易「得來速」！ 瑞士合法「性愛亭」邁5週年

「性愛亭」提供騎乘單車、機車及開車的尋芳客進入使用，但徒步人士謝絕入內。亭內沒有攝影機，但有緊急警報器。（法新社）

2018-08-28 00:07

〔編譯陳正健／綜合報導〕瑞士是性交易合法化的開放國家之一，該國近年推出類似麥當勞「得來速」（Drive-thru）概念的賣淫場所，尋芳客只要開車進入所謂的「性愛亭」（sex booths），就能與娼妓們享受風雪花月。

瑞士蘇黎世當局（Zurich）於2012年舉行投票，52%居民同意興建「性愛亭」，隨即市政府斥資2百萬美元打造，於2013年開始啟用，今年8月26日正好邁向第五週年。

「性愛亭」提供騎乘單車、機車及開車的尋芳客進入使用，但徒步人士謝絕入內。尋芳客只要靠邊停好交通工具，即可與性工作者議價，雙方同意後便可進入亭內交易。

在「性愛亭」內共有24名女性交易者，裡頭沒有攝影機，但有緊急警報器，以通知附近警衛過來處理安全問題。

「性愛亭」的營業時間為平日下午7點至凌晨3點，週末延至清晨5點打烊，當局聲稱至今未發生過任何嚴重事件。

蘇黎世政府發言人舒斯特（Nadeen Schuster）受訪時表示，「性愛亭」的設立旨在改善娼妓的工作環境，有效防止暴力及人口走私。瑞士於1940年代起將性交易合法化，性工作者必須納稅，並且定期接受健康檢查。