在台教授投書法媒：台灣失去邦交 各國不能坐視不管

2018-08-27 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕台灣在近兩年多內接連失去了5個邦交國，外交受迫在國際上也備受討論。一位在台任教與研究的法國籍教授何重誼（Jean-Yves Heurtebise）日前針對這件事投書法國媒體《世界報》，表示中國近年來對台壓迫動作頻頻，對外堅持台灣是其不可分割之領土，對此，其他國家不能置身事外。

綜合媒體報導，在輔仁大學法語系教授何重誼23日以「為何台灣失去友邦和我們有關？」投書《世界報》，文中一開始表示近年台灣受到中國打壓的情況越來越嚴重，最近的一次友邦與台斷交就是本月21日的薩爾瓦多，之後國際上承認中華民國主權的國家僅剩17個；何重誼分析，中國這麼做的目的不外乎有2個：剝奪台灣正式盟國，那麼之後企圖發動武力，異議就會減少；再來就是企圖影響台灣年底選戰，中方認為台灣總統蔡英文任內受到這麼大的外交挫折，國內人民就會對政府失去信任。

「為什麼台灣失去友邦這件事，各國不能置之事外呢？」何重誼在文章中要大家回想過去那些與台灣斷交的國家，哪個沒有表示「歷史和社會經濟的現實迫使我們改變方向」，顯示中國利用強大手段脅迫或利誘這些國家，最有力度的例子就是：經濟援助。

何重誼在文章中提到海地記者艾夫斯（Kim Ives）的陳述，台灣借1億5000萬美元（約新台幣46億元）給海地用以電氣化，但是中國願意47億美元（約新台幣1450億）給海地改善太子港（Port-au-Prince）的全部基礎建設，兩者相比，就能知道為何海地會投奔中國了。

何重誼形容這是「無情的買賣邏輯」，他認為這些國家之所以會與台灣斷交純粹是利益驅使，北京當局用的手段在國際上多了1票，在聯合國中決定某個國家的法律身分（台灣）時聲音更大，而這已經嚴重違反國際法和戰略安全的原則，「這無疑是國家資本主義在國際法上的無恥勝利」，光是這方面，各國就不能繼續默不作聲，讓中國肆意妄為。