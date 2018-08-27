笑警「追不上」 逃犯在睡夢中遭破門逮捕

2018-08-27 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕真是自找死路，中國一位男子日前因參加械鬥而遭警方通緝，他還囂張的在知名直播APP上錄影片向警方嗆聲「啦啦啦，追不上我吧，我就是這麼強大！」，結果之後他在一間賓館熟睡時，遭警方破門而入逮捕。

綜合外媒報導，這位浙江金華的26歲倪姓男子，平時不務正業，時常租借高貴名車，混跡在酒吧、夜店與洗浴中心等場所，有天他認識一位鄭姓女子，遂對她進行熱烈追求，但是對方並不接受倪男；結果倪男就放話，自己得不到鄭女，別人也別想追求。

之後在8月14日晚間9點左右，倪男聽聞鄭女在蘭溪一處KTV，跟朋友參加施男舉辦的聚會，結果妒火中燒的倪男馬上跑到現場想「教訓」施男，結果當他到現場後，施男與鄭女兩人已先行離去。

無處發洩，越想越氣的倪男三番兩次想找施男「算帳」，結果雙方相約8月16日凌晨在蘭溪一處大橋下相見，當天約20多人各自攜帶刀具、器械等，在大橋下械鬥；之後被巡邏該地的警察發現，立刻阻止雙方打鬥，當場拘捕17人，而倪男等2人成功脫逃。

結果逃脫的倪男事後還高調的在「抖音」錄製影片，向警方挑釁，誑稱「啦啦啦，追不上我吧，我就是這麼強大！」，結果在8月23日凌晨，倪男在1間賓館睡覺時遭警方破門拘捕；警方一共逮捕了包括倪男與施男在內的15人，事後警方調查發現，那天在KTV的聚會，鄭女當天很早就離開了，之後也沒有與施男有聯絡，也不知道這兩人為了她打了一架。