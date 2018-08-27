隨身帶毒品到醫院打點滴 眼尖警察發現跟到醫院逮人

2018-08-27 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市1位黃姓婦女日前因身體不適，便自行開車前往醫院吊點滴，結果因為她開車形跡可疑，不但速度忽快忽慢，還不時探頭探腦，結果被巡邏員警認出是毒品列管人口；警方尾隨黃女到達醫院後，趁她要離開醫院之際攔下盤查，果然在黃女的包包跟車上搜出安非他命，讓她直呼「到醫院打個針也有事」。

綜合媒體報導，這位45歲的黃姓婦女在8月25日下午，因為身體感到不適而獨自開車前往高雄市阿蓮區中山路段一間醫院打點滴，但開車途中因為車速忽快忽慢，而且黃女還不時將頭探出車窗查看，但車後方又沒有其他車輛，鬼祟的舉動引起2位正巧在巡邏的員警疑心，遂決定尾隨查看。

當警方跟著黃女的車到達醫院，只見她下車後仍左顧右盼的走進醫院，便被警方認出是毒品列管人口，懷疑她身上藏有毒品；警方等到黃女打完點滴，步出醫院之際將她攔下，經黃女同意後對她進行搜索，隨後便在黃女車上起出1包約重0.2公克的安非他命與吸食器，又在她的包包裡搜出分別重約0.4、0.3公克的安非他命。

黃女被捕後，警方問她為甚麼開車會忽快忽慢，還不時探頭探腦，她表示「因為身上持有毒品所以很緊張，怕警方會在後方跟蹤才不時探頭往後查看。」，直呼「打個點滴也有事！」；全案在訊後依違反《毒品危害防制條例》移送橋頭地檢署偵辦。

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