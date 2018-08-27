中國民法典 擬增離婚冷靜期、不再保留計劃生育

2018-08-27 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大常委會今（27）日審議「民法典」草案，其中婚姻家庭編草案內容廣受討論，包括不再保留計畫生育的有關內容，還寫入為期1個月的「離婚冷靜期」。

中國媒體報導，「民法典」草案分為物權編、合同編、人格權編、婚姻家庭編、繼承編、侵權責任編等6部分，共1034條。其中，婚姻家庭編草案提出，「為適應中國人口形勢新變化」，不再保留計畫生育的有關內容。

香港《香港01》指出，先前已有不少外媒報導，中國政府正逐步朝全面開放生育政策邁進，以「自主生育」取代計畫生育。如果草案通過，推行超過40年的計畫生育政策，最快可能在2020年3月後成為歷史。

婚姻家庭編草案還規定了一個月的離婚冷靜期，自相關機關收到離婚登記申請之日起一個月內，任何一方不願意離婚的，可以向婚姻登記機關撤回離婚申請。

該草案也修改禁止結婚的相關內容，一方患有嚴重疾病，應當在結婚登記前如實告知對方，若不如實告知，對方可以請求撤銷該婚姻；此外，增加婚姻無效的情形，包括偽造、變造、冒用證件等，以及完善離婚賠償制度等。

按照計畫，最後各分編草案會合併為一部完整的民法典（草案），由中國全國人大常委會提請2020年3月13屆全國人大3次會議審議。