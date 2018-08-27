美國名校錄取標準因種族而異 華裔遭打壓

華裔美籍的智慧財產權律師程里指出，每年都有數以百計的華裔美籍雙親，因學校招收不公的問題感到失望、痛苦。（美聯社）

2018-08-27 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕大多華裔美籍的學生學業成績雖頂尖，想進入他們心目中的夢想學校卻遭拒。華裔父母抱怨，種族平衡政策保障了非裔及拉丁裔學生，卻使華裔權益受到忽視。

《美聯社》報導，46歲的智慧財產權律師程里（Lee Cheng，譯名）指出，每年都有數以百計的華裔美籍雙親，因學校招收不公的問題感到失望、痛苦。

這些關於明星學校的考試制度的抗議和爭議其實為時已久，例如於1980年代，位於舊金山的名校洛威爾高中（Lowell High School），華裔入學的分數門檻高於白人及非裔甚至其他亞裔，以讓校內學生組成更多元化。

洛威爾高中校友程里，不敢相信這樣的措施竟然是合法的，然而他轉向其他華裔的民權團體求助，卻吃了閉門羹。程里從哈佛大學畢業後，創立華裔美國人法律基金會（Asian American Legal Foundation），在1994年起訴了舊金山的學校，雙方共同在1999年決議，取消配額制。

未來，這些爭議可能出現改變，白宮內開始有聲音反對把種族納入入學申請考量。司法部已表態支持2014年華裔美籍申請人對哈佛大學的訴訟，認為常春藤聯盟非法壓抑華裔的入學人數。司法部去年也稱，將調查2015年5月華裔團體聯盟對哈佛大學的投訴。