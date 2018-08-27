惡母殺害3歲女兒藏屍家中 還報案謊稱遭綁架

2018-08-27 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名狠母涉嫌殺害自己年僅3歲的女兒，藏屍於家中，之後還故作焦急，自己報警謊稱女兒遭到綁架。警方經過調查以後，揭穿該女子的謊言，在她家裡的行李袋中發現屍體，當場將其逮捕。

根據外媒報導，美國拉斯維加斯29歲的艾莎（Aisha Thomas）在本月23日晚上9點左右，向當地警方報警稱自己當天帶了4個年幼的孩子去一家商店，接著3歲的女兒德雅（Dejah Amara Hunt）忽然不知去向，懷疑可能遭綁架，語氣慌張。警方旋即也在艾莎指出的商家附近展開搜索，卻一無所獲。

之後警方向艾莎爭取同意，到其家中搜索，但還是沒有結果，因此警方為此設置搜查站，希望各界提供線索資源來協尋德雅。但是警方後來查覺到艾莎的說詞前後矛盾，要求再次到她家裡調查，這次警方注意到艾莎臥室的壁櫥內散發出很重的味道，並搜出一只行李袋，警方發現行李袋中竟然是用垃圾袋裝的童屍，艾莎百口莫辯，當場就遭警方逮捕。

德雅的祖母史坦貝莉（Situmba Stansberry）得知此事以後悲痛欲絕，表示孫女的監護權一直在自己手上，沒想到讓她暫時和母親住一起就發生這種事，讓她十分難過。她也透露艾莎被捕以後，還和自己說這件事不是她的錯。

根據警方初步判定，在被發現前，死者可能已經死亡至少3天，現在遺體送交驗屍，待報告出爐才能得知其死因為何，警方也正釐清案情及了解艾莎犯案動機。