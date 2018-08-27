驚！病毒基因序列一致 中媒：豬瘟恐來自俄羅斯

2018-08-27 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日爆發非洲豬瘟，然而調查結果顯示，中國病死豬毒株裡的部分基因，竟和俄羅斯伊爾庫茨克2017株的相應序列完全一致，將這次引發疫情的矛頭指向鄰國俄羅斯。

根據《財新網》報導，目前雖然仍在調查非洲豬瘟病毒傳入中國的源頭和路徑，但其實已經有些證據顯示，其源頭正是鄰近中國的俄羅斯。根據基因檢驗的結果，中國病死豬毒株裡的部分基因序列，竟與俄羅斯伊爾庫茨克2017株的基因完全一致，且非洲豬瘟早在2007年就已傳入俄羅斯，成為俄羅斯和東歐的流行病，甚至在2017年，俄國更是傳出大量疫情。

根據中國海關總署5月28日更新的「禁止從動物疫病流行國家/地區輸入的動物及其產品一覽表」裡，俄羅斯仍被列為非洲豬瘟疫區，然而外界指出，今年8月中國官方就曾從俄羅斯進口少量豬副產品。

外媒指中國貿易戰禁美豬導致豬瘟爆發

報導指出，美中貿易戰爆發後，中國當局宣稱已全面停止進口美豬，轉向俄羅斯購買24萬噸豬肉。然而，在中國大舉購入俄豬前，俄羅斯境內已爆發非常嚴重的非洲豬瘟疫情，疫情在上月底達高峰，大批疫區的豬肉在當局沒收銷毀前就已被銷往中國，很可能因此導致中國出現豬瘟疫情。

俄羅斯獸疫專家指出，非洲豬瘟雖不會傳染給人類，但食入或接觸病原體的人可以將此病傳染給豬隻，由於非洲豬瘟較一般豬瘟更為兇殘，傳播非常迅速，對豬隻造成50％至100％不等的死亡率，這名專家表示，即便從瘟疫中倖存，這些豬隻也將成為病毒終身帶原者，必須進行全面撲殺。

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