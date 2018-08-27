港龍航班起飛前發現漏油 乘客怨無人通知延誤害枯坐

2018-08-27 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕國泰港龍航空今天（8月27日）一班編號KA740，從香港飛往中國鄭州的航班，原定在中午12點50分起飛，但滿載乘客的飛機卻一直遲遲沒有動靜，機上也沒有任何的通知；直到有乘客從窗外發現，自己搭乘的飛機被消防車與工程車包圍後，才驚覺搭乘的飛機似乎出問題了；而機組人員直到下午1點半左右，才向全機乘客廣播通知飛機「有故障」，讓乘客怒批「有問題發生都不用疏散？」，質疑航空公司有疏失。

綜合媒體報導，一位梁姓男乘客表示，他是在中午12點登上該航班，原定在12點50分起飛，但飛機卻遲遲未起飛，讓當時滿機，逾百人的乘客全部枯等；直到梁男在約下午1時06分時，才從窗外赫然發現飛機已經被數輛消防車及工程車輛「包圍」，然後還看到有2名消防員在飛機引擎處查看，也有航警在附近巡邏。

但飛機一直沒有動靜，也沒有任何廣播通知，直到將近下午1點半時，機師才廣播通知乘客，指出飛機「有故障」要進行檢查，預計需10分鐘就可起飛；不久後機師又2度做出廣播表示，航空公司的工程人員無法確定檢查時間，最後要求乘客下機；而班機最後延誤2個多小時，乘客直到下午2點30分才紛紛改搭另一架班機前往中國鄭州。

而當時梁男下機後，發現飛機疑似是因為漏油才延誤，事後怒批「最初發現是漏油的時候，消防人員就已經到場，機組人員卻沒有進行疏散乘客或廣播的工作，我覺得對乘客是非常大的隱瞞！」，他指出「為甚麼消防車都到場了卻還不通知我們，直到發現解決不了，才要我們下飛機；那萬一發生什麼意外，整架飛機的乘客是都要葬身火海嗎？」

國泰港龍航空事後證實，該班機是因為在起飛前的例行檢查中，發現客機燃油出現滲漏的狀況，故而延誤；不過港龍強調，一向以乘客與機組人員的安全為首要目標，遂按照標準預防措施作出消防戒備，並在確保安全的情況下，讓乘客返回登機口等待；港龍航空指出，為了讓乘客盡快啟程，公司已調配另一架班機搭載乘客，亦不時通知乘客航班的最新情況；目前國泰港龍航空正在調查事故原因，並為此對乘客帶來不便深表歉意。