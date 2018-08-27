唐氏兒離開爸爸5天好想念 一看見他就緊抱猛親超溫馨

2018-08-27 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯一名患有唐氏症的男子在本月初為了見一位自己非常喜歡的洋基隊球員而飛到紐約，從沒離開過洛杉磯這座城市的他，一去便是5天。結束旅程後回家，看到父親在機場等待的身影，馬上興奮的跑上前給爸爸一個大大的擁抱和親吻，毫不吝嗇的表現自己有多想念爸爸，讓旁人看了為之動容。影片在網路瘋傳，讓不少網友也大為感動。

根據《每日郵報》報導，今年53歲的馬特（Matt Cobrink）自從多年前母親過世以後，幾乎就沒再離開過洛杉磯，他的家人對他百般照顧，尤其是他88歲的父親馬爾科倫（Malcolm Cobrink），兩人的感情也非常深厚。本月初馬特為了見到自己非常愛的一位棒球明星阿朗（Aaron Judge）而飛去紐約5天。直到12日馬特回到洛杉磯的機場時，看見年邁的父親在機場大廳等著自己，雖然才沒見到馬爾科倫5天，但是馬特非常想念心愛的爸爸，當場馬特從電扶梯上下來以後，馬上衝上前給爸爸一個擁抱，猛親爸爸的臉頰，馬爾科倫幸福的笑顏也堆滿臉龐，還溫柔的關心兒子「玩得開心嗎？」。

這溫暖的一幕被馬特的妹妹瑪西（Marcy Cobrink Mayer）拍下來，她欣慰的表示哥哥這幾天肯定很想念爸爸，畢竟他有很長一段時間沒有離開父親這麼多天了。瑪西也說，哥哥向來就是一個不吝嗇表達愛的一個人，就算在其他人眼中覺得5天沒多久，但是哥哥還是會對他心愛的人給予這樣的舉動，來傳達他到底有多想念這個人。即使他是唐氏症患者，但哥哥還是給身邊的人感覺到滿滿的愛，對瑪西而言，這樣的哥哥是最了不起的！

影片上傳至今，已經累積了1857萬次觀看、19萬次分享，不少網友都覺得十分感動，直呼這畫面實在是太美麗了！「看到這幕我都哭了…」、「好可愛的父子！」、「又甜蜜又溫馨阿！」。