中共修黨紀擁護「習核心」 新增條文管「家事」

2018-08-27 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨26日公布新修訂的「中國共産黨紀律處分條例」，不僅順應先前修改的黨章，將「習思想」納入指導原則，並新增擁護「習核心」的內容，新條例也管很寬，包括中共黨員的宗教信仰和家事。

綜合外媒報導，中共新出爐的黨紀條例將在10月1日起實施，這是中共總書記習近平掌權後，第2度修改黨紀條例，也是中共19大後首度修改，上一次修改黨紀是2015年10月。新黨紀加入11則全新條文，共有數十處修改。

根據新黨紀，指導思想中增列了「以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導」，並加增了「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導」內容。

在政治紀律方面，5項新規中有一條特別針對有宗教信仰的黨員：要對他們加強思想教育，如果經黨組織「幫助教育」仍然沒有轉變，會勸其退黨，勸而不退就會除名。參與利用宗教「搞煽動活動」的黨員，則會被開除黨籍。

此外，中共連黨員「家事」也管，新黨紀在「生活紀律」章節中新增條文指出，對不重視家風建設，對配偶子女「失管失教」造成不良影響或嚴重後果者，最高處分撤銷黨內職務。中紀委稱，這是要增強自律意識，更好落實社會主義核心價值。