印度學者：中國築壩正破壞喜馬拉雅生態

人類大規模建設水壩和濫採資源的行動，已威脅到喜馬拉雅地區的生態。圖為喜馬拉雅山雪峰。（美聯社）

2018-08-27 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕印度新德里政策研究中心戰略研究教授切拉尼（Brahma Chellaney）表示，喜馬拉雅生態系統日漸脆弱，雖然在這一地區大規模資源濫採的國家都應受到譴責，「但沒有一個國家像中國，對喜馬拉雅造成如此嚴重的破壞」。

切拉尼撰文寫道，亞洲的未來與喜馬拉雅山的關係緊密，但人類卻大規模建設水壩且肆無忌憚地開採資源，破壞當地生態系統，其中中國透過築壩改造天然河流，卻有愈來愈多工程引水項目集中在國外，而非內部河流。以喜馬拉雅冰川地區來說，目前中國造壩已覆蓋近3/4的青藏高原。

針對中國行徑，切拉尼還指出2點，一是中國想在青藏高原乾旱的北部和西北部製造人造雨，外界擔心此舉會吸走喜馬拉雅其他地區（西藏的降雨集中地）的水分；另一是中國大肆開發礦產資源，如開發銅礦的行動已汙染藏族的Pemako（隱藏的蓮花地）地區。

近幾年來，科學家們報告喜馬拉雅山遭大量森林砍伐、高遺傳變異率和高原物種滅絕的現象，為此切拉尼呼籲，喜馬拉雅盆地的所有國家、湄公河下游、中國和南亞國家應該要聯手合作，阻止當地環境繼續退化。