建寺1500年嵩山少林寺首掛五星旗 中國網友：不倫不類

嵩山少林寺釋永信方丈也積極響應宗教場所懸掛五星旗「倡議」，要求嵩山少林寺率先行動起來，並定於今日早上舉行升掛國旗儀式。（圖取自嵩山少林寺官方網站）

2018-08-27 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府近年祭出各種手段打壓宗教自由，包括擬強制宗教場所懸掛五星旗，歷史悠久的嵩山少林寺回應這項「倡議」，今（27）日大動作舉行升國旗儀式，聲稱此舉是要加強國家意識。有中國網友說，這是1500年來首次。

嵩山少林寺官方網站發布訊息稱，今日上午7時在少林寺山門前舉行升國旗儀式，參加儀式的有中共登封市委常委、統戰部長李力，登封市宗教局長吳松濤，中國佛教協會副會長、河南省佛教協會會長、中國嵩山少林寺方丈釋永信大和尚等人。

官網消息稱，在宗教場所升掛國旗，「是利國利民的有益之舉」，「有助於宗教界人士和信教群眾切實增強國家意識和公民意識、鑄牢中華民族共同體意識」，「培育和踐行社會主義核心價值觀」。

該消息指出，中國全國性宗教團體聯席會7月31日在北京舉行第6次會議，提出「關於在宗教活動場所升掛國旗的倡議」。中國佛教協會本月15日召開第9屆第3次理事會時，響應這項「倡議」。

其後，河南省佛教協會、嵩山少林寺相繼且很快傳達學習倡議，並深入學習中國憲法、國旗法和有關法律法規。釋永信方丈也積極表態，要求嵩山少林寺率先行動起來，並定於今日早上舉行升掛國旗儀式。

不少中國網友則認為此舉「有點搞笑」、「不倫不類」、「和尚升旗天下頭一糟」，網友也嘲諷釋永信方丈的新頭銜大概是「少林黨支部書記」，「黨僧應每天上午背誦佛經，下午背誦黨章，每月按時繳納黨費」。

有網友說：「你見過天安門升國旗，你見過政府機關升國旗，今天週一，很多學校也要組織升國旗。但少林寺升國旗，你見過嗎？」他還指出，「從北魏太和19年（西元495年）建寺，這是1500多年來的首次」。

嵩山少林寺今日上午7時在山門前舉行升國旗儀式。（圖取自嵩山少林寺官方網站）