謝絕中國客炒房 大馬將禁外國人買「森林城市」

中國開發商在馬來西亞柔佛州的大型建案「森林城市」的模型。（路透檔案照）

2018-08-27 16:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕馬來西亞首相馬哈地繼日前暫停兩項中國「一帶一路」計畫後，27日再度宣布，將禁止外國買家購入位於南部柔佛州，由中國開發商「碧桂園」興建的大型建案「森林城市」，同時也不會向外國人發放居住簽證，直言「這些房屋不是為馬來西亞人建造的」。

路透報導，碧桂園在大馬柔佛州新山地區取得20平方公里土地，將在這塊與新加坡直線距離僅2公里的地區，斥資1000億美元（逾3.1兆台幣）填海造陸興建「森林城市」，號稱中國房地產史上最大的海外公寓投資案，預計完工後可容納70萬居民，主要瞄準財力雄厚的中國買家。

然而，大馬首相馬哈地27日在吉隆坡一場會議上，為這項超大型建案投下震撼彈，他說：「有一件事是肯定的，那個即將建成的城市，不能賣給外國人。我們反對是因為，這（城市）是為外國人而建，不是為了馬來西亞人，大多數馬來西亞人根本買不起那些公寓。我們絕不會對打算前來生活的人發放簽證。」

據悉，該建案目前僅開發部分區域，每戶公寓起價為25.8萬美元（逾800萬台幣），去年成交者有逾70％為中國人。馬哈地對此直言：「這不是中國投資，而是殖民。」柔佛州的大馬人也抱怨，大批中國人在「森林城市」買房，令他們擔心環境受破壞，還憂慮填海造地對漁業帶來的影響。

碧桂園創始人、董事局主席楊國強日前與馬哈地會談40分鐘，對於大馬政府的禁售令，楊國強回應稱將繼續投資。碧桂園「森林城市」負責銷售的人士則表示，暫未收到停售通知，仍可正常向外國人銷售。馬哈地參選時就對「森林城市」等中資參與計畫相當警惕，更形容這是前朝政府將國家賣給中國的證據。