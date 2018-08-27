戰爭悲歌！頓失眾子女 61歲伊拉克嬤獨力扶養22孫

伊拉克一名61歲婦人，在IS侵略家園之際頓失多名子女便獨自扶養22名孫子女。（法新社）

2018-08-27 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖組織伊斯蘭國（IS）被逐出伊拉克北部城市摩蘇爾（Mosul）後，當地不少人民仍承受著戰爭帶來的惡果，許多人痛失家人、甚至是家中的經濟支柱，摩蘇爾有名61歲的婦人失去多名子女後獨自扶養22名孫子女，其中12歲的孫女伊曼（Iman）更爭氣地說：「我以後還想升學，更想上大學當一名醫生！」

綜合外媒報導，該名61歲的女子名叫薩娜（Sana Ibrahim），在IS占領摩蘇爾時，失去多名兒女，有的死亡、有的下落不明，幸存的4個兒女卻都失業，她一肩擔起撫養多名年幼孫子女的責任，22名孫子女中，最年幼的僅2歲，此外，她還須照料患有阿茲海默症的71歲丈夫墨襪法（Mowafaq Hamid）。

據悉，伊斯蘭國占領期間，許多政府官兵及警察遭到IS綁架處決，屍體被埋在摩蘇爾附近的亂葬崗。自2016年起，伊拉克部隊發動攻勢收復摩蘇爾，雙方交戰長達多月，去年7月伊拉克部隊終於將IS逐出摩蘇爾。

據《法新社》報導，薩娜一家人居住在位於摩蘇爾西部的歷史街區，但在IS侵略當地時已遭到破壞，目前在城市東區租屋，20幾人住在150平方公尺（約45坪）的空間，每月房租要50萬第納爾（約新台幣1萬3000元），摩蘇爾地區有不少民眾對薩娜一家伸出援手，無論是物資上的幫助或是金錢上的支援，包括連房租也是由善款所支付，讓她感動的表示：「非常感謝大家的幫助，若沒有這些援助，我們一家早就死於飢餓和疾病。」

《法新社》報導，有名公務員捐助者說，她將部分自己的月薪和兒子的月薪用於幫助陷入困境的家庭。儘管忙於瑣碎的日常生活，但薩娜仍對未來及孫子女抱有很大的期待，說道：「希望孫子女們能好好學習、找個好工作。」