中國網路監控超恐怖 2女子要親友「少吃豬肉」被捕

2018-08-27 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國推行監控技術，近年來更將觸角伸進網路平台，全面監控網路言論，26日晚間，一名中國網友在推特上傳一則影片，影片中可見中國當局進入一名女子的住處，疑似在盤查她，隨即將她逮捕。

據《美國之音》報導，日前中國山東壽光發生嚴重的洪水災害，中國當局控制媒體僅能發布「正面新聞」，以《人民日報》來說，皆刊登接見外國賓客及領袖的重要喊話等，中國媒體報導壽光的災情是少之又少。

《美國之音》報導，網友「民主蜜蜂」推特上發布的影片，是一名中國女子遭中國當局指控，在網路發表「壽光發生瘟疫」的「謠言」，而被中國當局盯上，當局派出多名執法人員到該女子的住處，未說明原因便強行將女子逮捕、帶到派出所。有中國網友出面表示，這2名女子沒有散布謠言，只是在個人微信的親友群中提醒親朋好友「少吃豬肉、多用點消毒液」竟然就被捕，痛斥這種做法簡直草木皆兵、太過分。

「民主蜜蜂」推特上的影片有53萬多的點閱率，她寫道，就以「你在網上說了什麼」的理由，把人帶走。小時候看電影，日軍、德軍等再殘暴也望塵莫及，厲害了，你的國。今日又在推特上發文表示，執法人員一進門，就將手機強行沒收，到派出所後看了她的推特内容，執法人員更表示光她的推特帳號「終共」就可以定她罪。