南韓最新民調 文在寅支持率又下滑

2018-08-27 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕南韓民調機構Realmeter今（27）日發布的數據顯示，積極與北韓打好關係的南韓總統文在寅，其民眾支持率連續三週下滑，來到56％；且與上週相比，下降0.3個百分點。

《韓聯社》報導，南韓廣播電台TBS委託Realmeter，20到24日期間，調查南韓全國2505名成年人。其民意調查結果指出，56％的受訪者，給文在寅的施政表現正面評價，不滿意的則佔38.1％。

依區域分布來看，首爾、大邱、忠清地區、慶尚北道支持率略微下滑；而釜山、蔚山、慶尚南道地區從上週的44.6%大幅升至52.6%。

民調顯示，除中間陣營外的左右基本盤，民望的跌勢已停止；若從單日統計數據來看，上週後半段漸露回升跡象。

對於此結果，該機構分析，南韓就業形勢日益嚴峻，加上在野黨強烈敦促政府，廢止文在寅力推的經濟增長戰略政策，都是下滑的原因；而當局不批准獨立檢查組，延長對網路打手干政案的調查期限，及朴槿惠干政案二審加重刑等則是利多因素。

此外，南韓各政黨支持率方面，南韓執政黨共同民主黨以41.9%，拿下最高，比上週上升2.3個百分點；次高的是，南韓最大在野黨自由韓國黨的20.5％，其支持率上升0.6個百分點。而正義黨、正未來黨、民主和平黨支援率，則分別為12.1%、6.0%、2.6%。