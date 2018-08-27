噁！店家標榜「黑螞蟻美甲」活螞蟻在指甲內亂竄

俄羅斯美甲店其他的創意作品─高跟鞋美甲。（圖擷自「nail_sunny」Instagram）

2018-08-27 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕現代不少女性都熱衷於做美甲，普遍的美甲通常是上色後裝飾些許圖案，多為幾何圖形或是可愛圖案，但在Instagram上有個俄羅斯美甲店竟推出將「活的」黑螞蟻放進美甲中的創意作品，引起網友不少批判，店家出面表示「牠們還活著，有讓牠們呼吸」。

綜合媒體報導，俄羅斯莫斯科美甲店「nail_sunny」擁有180萬名粉絲追蹤，日前在Instagram上分享令人吃驚的指甲彩繪作品，影片中可見，美甲師將5隻黑螞蟻分別放入五隻手指的甲片後加工封住，封住甲片後黑螞蟻並沒有死亡，只見牠們不斷在甲片中亂竄。

「nail_sunny」經常在Instagram上發布許多有創意的美甲作品，包括逼真的速食美甲、驚悚美甲及高跟鞋美甲等作品，此段影片在「nail_sunny」上有高達75萬次的點閱率，網友更是掀起熱議，有網友表示「很有創意」，但也有網友憤怒的批評美甲師的做法，美甲店對此則回應「沒有一隻動物受傷，牠們有能呼吸的空間」。

Credit: @Nail Sunny

俄羅斯美甲店其他的創意作品─速食美甲。（圖擷自「nail_sunny」Instagram）