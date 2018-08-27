乾旱期間及時雨 澳洲男子興奮裸奔沐雨

澳洲新南威爾斯省德寶市（Dubbo）一名農夫布洛英（Glen Bloink），飽受今年乾旱之苦，農作物全都失收；而近日當地突然的「天降甘霖」，讓他興奮得在農地上淋雨裸奔。（翻攝自「Min Coleman」臉書）

2018-08-27 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲新南威爾斯省德寶市（Dubbo）一名農夫布洛英（Glen Bloink），飽受今年乾旱之苦，農作物全都失收；而近日當地突然的「天降甘霖」，讓他興奮得在農地上淋雨裸奔。

綜合媒體報導，今年異常乾旱的新南威爾斯省，近日有一塊低壓移入，讓德寶市周末期間，紀錄到超過20毫米的雨量；而24日下午，布洛英的伴侶柯爾蔓（Min Coleman）錄下布洛英看到下雨的心情，並用「有人好像有點興奮」標題，PO文臉書。

影片顯示，布洛英一身不掛地在原先貧瘠，但因雨好不容易積水的土地上奔跑、歡呼，且跑到一半到連帽子都飛掉了，興奮神情在畫面中顯露無疑。

柯爾蔓表示，澳洲目前仍有某先地區飽受乾旱之苦，因此想跟大家分享下雨喜悅，希望其他人都可早日擺脫旱災。

消息指出，新南威爾斯省目前正經歷自1965年來最大旱災，有地區甚至超過一年未曾降雨，農、畜牧業損失慘重；而澳洲政府本月初宣布，將提供一次性資金援助當地受災農民。