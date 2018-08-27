佛州電競命案槍手拿過冠軍！主播曾稱「他不是來交朋友」

電競主播在當天上午的比賽中這樣形容卡茲，「你不會看到他透露太多情緒，他沉默專注，想讓他開口跟你聊天，就像拔牙一樣」，強調「他是來贏的，不是來交朋友」。（圖擷自YouTube）

2018-08-27 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州「傑克遜維爾碼頭」（Jacksonville Landing），在當地時間週日下午舉行電競比賽，不料在比賽途中驚傳槍響，觀眾透過比賽實況聽到槍聲與尖叫聲四起，槍手開完槍後自轟，造成包含槍手在內共3人死亡，另有11傷，槍手身分曝光，是一位24歲的玩家卡茲（David Katz），當天早上參賽落敗。

綜合美國媒體報導，佛州當地時間週日舉辦《Madden NFL 19》錦標賽預賽，不料比賽進行到下午時，突然傳出槍響，觀眾透過Twitch的線上直播，聽到了會場槍響和尖叫聲四起，比賽實況還錄下了一名玩家身上遭雷射紅點瞄準的畫面，槍手開完槍舉槍自盡，這起槍擊案造成包含槍手在內共3人死亡，另有11傷，去年冠軍選手的手指也遭槍擊，部分傷患傷勢嚴重。

警方指出，自轟身亡的槍手是一名來自巴爾的摩24歲男子卡茲，他也是參賽選手之一，在當天上午淘汰，他在遊戲中的ID叫「麵包」（Bread），是《Madden NFL 17》的冠軍，有目擊者指出，卡茲在上午輸掉比賽後，憤而去車上拿出半自動手槍回來會場掃射，不過警方稱槍手動機仍待調查。

電競主播在當天上午的比賽中這樣形容卡茲，「卡茲是個有經驗的玩家，你不會看到他透露太多情緒，他沉默專注，想讓他開口跟你聊天，就像拔牙一樣」，主播強調「他是來贏的，不是來交朋友」。