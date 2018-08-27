比恐龍更古老！ 南非石油探勘恐滅絕這類「活化石」

存放在印尼雅加達安卒尋夢園（Taman Impian Jaya Ancol）度假村的腔棘魚標本。（翻攝自維基百科）

2018-08-27 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕人為因素導致物種滅絕的事件恐再添一例！義大利政府成立的能源公司埃尼（Eni），日前計畫在南非附近的海域開採石油，而探勘地點即鄰近，存活地球4.2億年腔棘魚的棲息地。

據英國《衛報》報導，該能源公司近日計畫展開400公里長的石油探勘，而腔棘魚的棲息地距北探勘線邊界約40公里，距離鑽油地以北近200公里。

內文指出，比恐龍更早存在地球的「活化石」腔棘魚，過去曾被認定已絕種，直到1938年，在南非東岸海域捕獲第一隻「活體標本」，並在50年代非洲葛摩群島（Comoros）海域，再發現數條後，才證實尚未滅絕。

腔棘魚雖重新回到世人眼前，但目前南非東海岸也僅發現30隻，因此被歸類為南非最瀕危的魚類，也是世上最稀有魚類。

保育人士文特爾（Andrew Venter）指責，2010年墨西哥灣深水地平線（Deepwater Horizon）漏油事件，已讓漏油地附近海域魚類數量大幅減少；若伊西曼格利索（iSimangaliso）漏油，很可能會消滅這群「活化石」。

「魚類對環境的干擾很敏感。」腔棘魚專家布魯頓（Mike Bruton）贊同文特爾的說法，並擔憂，如油汙等任何會干擾腔棘魚吸氧能力的外物，都將威脅牠們的生存。

去年埃尼針對探勘，所進行的環評報告中，很少提及該計畫對腔棘魚的潛在威脅；也表明第一油井附近，不太可能發現該物種。

埃尼表示，由於擔憂漏油會威脅附近魚類生存，埃尼始終以超越當地採用的環境標準，來評估且營運。