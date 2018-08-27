驚見4.2公尺巨大烏賊 網友：煮來拯救飢餓的世界

愛好潛水的艾普林兄弟在紐西蘭南部的紅石海岸發現一隻長達4.2公尺的巨型烏賊。（圖擷自臉書社團「OCEAN HUNTER Spearfishing & Freediving Specialists」）

2018-08-27 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕26日早晨，紐西蘭首都威靈頓（Wellington）南部的紅石海岸（Red Rocks）驚見一隻長達4.2公尺的巨型烏賊！發現巨型烏賊的3名愛好潛水的兄弟將照片上傳至網路，引起網友瘋傳。

綜合外媒報導，三名準備去潛水的兄弟，分別是艾普林（Jack Aplin）、丹尼爾（Daniel）和馬太（Matthew），他們在海灘上發現一隻已經死亡的巨型烏賊，牠龐大到連大男人躺在牠身邊都看起來十分渺小，拿捲尺測量發現牠竟然長達4.2公尺，讓人看了都覺得不可思議。

據《紐西蘭先驅報》報導，艾普林兄弟們說，潛水時有遇過鯊魚，但從未看過體型這麼驚人的烏賊，更說道，「牠的表面非常的乾淨，只有頭部有一道比打火機還小的傷痕，看不出來是什麼原因導致牠死亡」。隨後他們通報國家水源與大氣研究所的人前來查看，發言人表示，牠極有可能是一種巨型烏賊的品種─大王烏賊（Giant squid），Te Papa（紐西蘭博物館）中即有一隻大王烏賊的標本，至於牠的死亡原因還仍待調查。

照片在臉書社團「OCEAN HUNTER Spearfishing & Freediving Specialists」引起熱烈討論，有網友說，在水中看到4.2公尺長的巨型烏賊比看到鯊魚還可怕；另有網友表示，在威靈頓海灘上發現的巨型烏賊，遠遠比紐西蘭博物館中的標本還讓人驚艷；更有網友戲謔的說「拿這隻巨型烏賊來拯救飢餓的世界吧！」