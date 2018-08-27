德專家：改造思想和信仰 中國囚禁百萬維吾爾人

德國的中國少數民族政策專家岑茲表示，約有100萬的維吾爾人被關在「再教育營」接受信仰和思想改造。百度地圖上的空白區域，顯示其敏感性。（中央社）

2018-08-27 17:17

〔中央社〕中國對新疆的高壓統治近來受到國際關注。德國的研究者表示，約有100萬的維吾爾人被關在「再教育營」接受信仰和思想改造，新疆可說是當今世界上監控最嚴密的地區。

德國的中國少數民族政策專家岑茲（Adrian Zenz），日前發表「中國在新疆的政治再教育運動」報告，分析中國如何透過「教育轉化」政策在新疆進行高壓統治。

岑茲接受中央社記者訪問時表示，教育轉化指的是未經司法程序就把人關起來和強迫接受思想教育，這套原本針對法輪功學員和問題學生的制度，從2014年開始也針對新疆的維吾爾人，將他們監禁起來集中接受改造。

聯合國消除種族歧視委員會（CERD）本月稍早開會時才指控，中國以打擊宗教極端主義為藉口，將大量維吾爾人秘密關在再教育營。

上週，德國以新疆的人權狀況為由，決定不再向中國遣返維吾爾難民。

岑茲指出，再教育營的名稱可能是教育轉化中心、法制培訓學校或職業培訓中心。藉政治教育改造人的作法，讓人聯想毛澤東統治時期的思想改造運動，被關在營中的維吾爾人除了得忍受非人道待遇，還被迫自我反省、放棄伊斯蘭信仰以及向共產黨效忠。

岑茲分析官方的招標文件和徵人啟事後還發現，再教育營的營區規模，近年來持續擴大，他估計目前有數10萬到100萬的維吾爾人被關在營中接受再教育，可說是文革以來中國最激烈的社會改造運動。

德國明鏡周刊（Der Spiegel）駐北京記者近日走訪吐魯番、和田、喀什等新疆重要城市後也發現，不僅民眾日常生活受到軍警和高科技設備如影隨形的監控，受訪者也經常提到有親戚和朋友「去學習」，他們通常是因為與來自穆斯林國家的人接觸、經常去清真寺做禮拜或手機內的違禁內容，在深夜或清晨突然被捕，然後被送到一處秘密的「學校」。

岑茲認為，中國高壓治理新疆與當地是一帶一路的核心區有關。雖然毛澤東建立的勞動教養制度，即未經審判就強迫勞動和接受思想教育，已於2013年廢止，中國領導人仍打算透過再教育營，根本解決新疆的少數民族問題。

他說，以鐵腕統治聞名的前西藏黨委書記陳全國，2016年轉任新疆黨委書記後，對維吾爾人的壓迫尤其變本加厲。連官媒環球時報也承認，新疆局勢在最近兩年出現變化，「高強度管制」對新疆的和平穩定作出貢獻。

不過，岑茲指出，中國打壓維吾爾人信仰的作法，固然能達到嚇阻的作用，長期來看可能有反效果，就像蘇聯長年打壓教會，等到蘇聯一解體，宗教又會重新抬頭。