忘吃早餐也別亂吃零食！美研究：可吃杏仁還能降膽固醇

美國加州大學美熹德分校研究指出，早起吃早餐有助於人體維持正常生理機能，但若忘記吃早餐可吃杏仁來抵銷負面影響。（路透）

2018-08-27 00:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州大學美熹德分校（UC Merced）發布最新研究指出，早起吃早餐有助於人體維持正常血糖濃度，但若忘吃早餐可吃杏仁來抵銷負面影響，還能降膽固醇，比起隨便吃點零食更健康有效，研究發佈在《營養素》（Nutrients）期刊。

加州大學科學團隊針對73名健康但坦言不吃早餐的大一新生進行實驗，當中有41名女生和32名男生，隨機分為2組，第1組每天吃56克乾烤杏仁，熱量總計320卡路里；另一組每天吃77.5全麥餅乾，熱量有338卡路里，實驗為期8週，同時進行飲食問卷調查。

在研究開始與結束時，志願者們分別測量體重與採集血液樣本，實驗結束後這些原本不吃早餐的學生們，體重平均增加0.8公斤，從血液檢驗中發現食用杏仁當早餐的學生們胰島功能更佳良好，用於反映胰島素敏感性的「松田指數」提升82%，這意味著他們更加遠離糖尿病。

領導研究的歐爾提茲（Rudy Ortiz）教授指出，雖然全麥餅乾也有助於降低總膽固醇和改善空腹血糖濃度，但「對於那些不吃早餐的人來說，杏仁是一種很好的替代選擇」，且吃杏仁的人們「越能代謝葡萄糖」，胰島素能夠迅速降低瞬間提高的血糖濃度。

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《營養素》期刊