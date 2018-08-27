人工奶油少吃？瑞士研究：過量磷酸鹽增加血壓與心率

瑞士巴塞爾大學研究指出，人體若攝取過量磷酸鹽會增加心率與血壓，而早餐人工奶油具有大量磷酸鹽，研究發佈在《美國腎臟病學會期刊》。（示意圖）

2018-08-27 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士巴塞爾大學（Universität Basel）發布最新研究指出，人體若攝取過量磷酸鹽會增加心率與血壓，而早餐人工奶油、即溶咖啡與醃漬肉品都具有大量磷酸鹽，研究發佈在《美國腎臟病學會期刊》（Journal of the ASN）。

巴塞爾大學科學團隊將磷酸鹽補充劑給予10名研究志願者，讓他們血液中的磷酸鹽濃度高出正常數值，團隊將防止磷酸鹽吸收的結合劑與鹽巴，給予另外10名志願者，讓他們每天除了正常飲食之外，還要服用實驗用的藥劑，實驗連續實施11週。

實驗第6週時發現使用磷酸鹽補充劑的人們，血壓收縮壓和舒張壓分別增加4.1和3.2毫米水銀汞柱（mmHg），心率平均每分鐘增加4次，研究表明血清磷酸鹽會刺激人體的交感神經，進而加速心臟活動並增加血壓，但它的效果具有可逆性，研究結束兩個月後志願者的血壓與心率都恢復正常。

研究作者克瑞普夫（Reto Krapf）博士指出，日常生活中許多人過量攝取磷酸鹽，這項研究能夠警惕人們注意磷酸鹽攝取量，並為逐年增加的心血管疾病發病率和死亡率提供解釋，「這些結論對公眾健康很重要」，接下來團隊希望能在不同人群中進行更具規模、更加深入的大型研究。

觀看研究原文請點擊下面

《美國腎臟病學會期刊》