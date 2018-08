川普取消國務卿平壤行 意在給這兩人一個警告

2018-08-26 23:37

〔即時新聞/綜合報導〕美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)原本預計要在本月底出訪北韓平壤繼續針對非核化進行談判,但是川普日前卻突然在推特上表示取消這項行程,要將其往後延遲,有人認為川普這麼做根本是讓事情變複雜,但也有專家指出,這個決定是要警告北韓領導人金正恩及中國國家主席習近平。

綜合媒體報導,據知情人士對韓媒透露,北韓同意要將核彈頭與秘密試驗場的關鍵資訊提供給美國,並在龐皮歐來訪時提交。但是在本月25日,川普毫無預警的在推特上宣布國務卿龐皮歐平壤行延期,因為他認為美國監督朝鮮半島朝無核化發展的這個目標,進度太慢,而且他也表示最近與中國貿易戰打得火熱,這樣的棘手立場讓川普認為,中國不會協助美國推進北韓無核化,他也直批要等「跟中國的貿易關係變好」以後,龐皮歐才會去平壤。

對此,南韓峨山政策研究院資深研究員申英哲表示,川普可能覺得在北韓無核化還未取得任何實質性進展前,派龐皮歐出訪的意義不大。申英哲認為,川普取消平壤行的決定,可能就像他在今年5月一度宣稱要取消「川金會」一樣是種談判策略,不是他對北韓政策有所改變。

另外,南韓韓國統一研究院的資深研究員洪敏則認為中國才是川普取消平壤行的主因,因為之前有消息指出習近平應邀參加9月9日北韓建國70周年,致使中朝關係升溫。而目前遏制中國其實才是川普最關心的,川普想要利用北韓對中國施加壓力,希望此舉能夠讓習近平重新考慮9月出訪一事,因為這將會給北京當局帶來很大的政治負擔,那麼中共改變方針,不去造訪平壤的可能性也會變大。

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年8月24日

...Additionally, because of our much tougher Trading stance with China, I do not believe they are helping with the process of denuclearization as they once were (despite the UN Sanctions which are in place)... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年8月24日