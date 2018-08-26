川金會後談判再陷困境 北韓官媒批川普玩「雙面手法」

川金會後，美國與北韓間「去核化談判」多次陷入僵局。（美聯社資料照）

2018-08-26 22:53

〔即時頻道／綜合報導〕昨（25）日美國總統川普突然在推特上宣布，美國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）預計下週訪北韓行程將取消；北韓官媒今（26）日指控川普對北韓「雙重態度」，且醞釀對北韓戰爭計畫。

自6月川金會後，美國與北韓間談判幾乎陷入僵局。龐皮歐多次要求北韓放棄核武，北韓則要求美國先做出讓步；這次取消龐皮歐行程，川普指責中國未協助北韓廢核，目前朝鮮半島非核化進度明顯不足，因此決定取消龐皮歐訪問行程。

《路透》引述北韓官媒《勞動新聞報》今（26）日社論，該社論指控，美國駐紮在日本的特種部隊，正在進行旨在「滲透平壤」的空中演習；「這些行動顯示美國正在醞釀一個犯罪陰謀，準備對北韓發動戰爭，」以防止美國在對北韓「不公平且如土匪般（unjust and brigandish）」的去核計畫中失敗。

社論指出，「我們不得不對美國雙重態度（double-dealing）嚴肅以對，因為它正忙著包含殺人計畫在內的秘密演習，但同時在每次的對談中面帶微笑。」

對於北韓官媒指控，美國駐南韓大使表示，他並未收到相關演習情報；美國駐南韓軍方代表則未發表評論。