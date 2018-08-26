日最大規模「富士火力」實彈演習 奪島部隊首次參加

日本規模最大的陸上自衛隊實彈射擊「富士綜合火力演習」，二十六日在靜岡縣的東富士演習舉行。（記者林翠儀攝）

2018-08-26 20:57

〔駐日特派員林翠儀／東京二十六日報導〕日本國內規模最大的陸上自衛隊實彈射擊「富士綜合火力演習」，二十六日在靜岡縣的東富士演習場開放民眾參觀，鑑於中國海上擴權威脅日本西南群島的防衛，「離島奪還」是今年最大的主題，三月正式上路的「水陸機動團」也首次參與演習，吸引了二萬四千名民眾進場。

實彈演習的劇本設定由陸海空自衛隊進行統合作戰，奪回被敵軍佔領的離島，防衛相小野寺五典也到場坐鎮。共動員了二千四百名自衛隊員、約八十輛戰車及裝甲車、火砲六十門、直升機及戰機約二十架，光是二十六日一天使用的實彈約三十六噸，彈藥費約三億九千萬圓（約合台幣一億元）。

三月上路的登陸作戰部隊「水陸機動團」首次參加，演習內容包括由P1巡邏機偵測現場狀況，「網路電子戰系統」（NEWS）部隊利用雷達與無線通訊的干擾佔島的敵軍，「水陸機動團」和「快速反應機動連隊」分別出動最新裝備「水陸兩用車」（AAV7）及時速可達一百公里以上的「16式機動戰鬥車」（16MCV），空中自衛隊F2戰機對敵鑑及敵方部隊進行攻擊等，直至完成奪島任務。

其中水陸兩用車和16式機動戰鬥車在今年演習中首次公開射擊，電子戰也是首次被排入演習的劇本中。

在今年演習中首次公開射擊的「16式機動戰鬥車」，時速可達上百公里。（記者林翠儀攝）

「離島奪還」是今年實彈演習的主題。（記者林翠儀攝）

富士綜合火力演習一天使用的實彈約三十六噸。（記者林翠儀攝）

「富士綜合火力演習」今年吸引了二萬四千名民眾進場參觀。（記者林翠儀攝）