女人存在就是為了生兒子？ 仇女男隨機槍擊女駕駛

2018-08-26 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子今年3月及7月接連犯下2件槍案，都是大庭廣眾下射擊女性駕駛。警方調查發現，嫌犯曾在個人社群帳號發布許多仇恨女性言論。

綜合外媒報導，29歲男子尼可拉斯（Nicholas D’Agostino）先是今年3月7日在休士頓哈里斯郡（Harris County）凱蒂區（Katy）犯案，被害女性下午開車離開加油站時，忽然聽見槍響，接著手臂一陣劇痛，才發覺自己中槍了；7月10日，一名39歲婦女前往洗車時，在洗車場外遭到尼可拉斯開槍射擊，子彈從她的手臂穿入，停留在她的心臟旁，距離心臟僅有咫尺之差。

警方獲報展開調查後，於7月20日逮捕了尼可拉斯。尼可拉斯承認自己犯下6起對於女性駕駛的槍擊案，卻辯稱自己是開槍自衛。檢警進一步調查後，又發現尼可拉斯嚴重歧視女性，還在社群網站發表包括「女人不應該開車」、「女人就該在家中帶小孩，存在的唯一目的就是幫忙生兒子」等種種充滿歧視女性的言論。

尼可拉斯將以持有致命武器和傷害等罪嫌起訴。他的辯護律師認為，警方並沒有任何證據，只是做出許多假設，「我們必定會全力辯駁」。