女人存在就是為了生兒子？ 仇女男隨機槍擊女駕駛

〔即時新聞/綜合報導〕美國一名男子今年3月及7月接連犯下2件槍案,都是大庭廣眾下射擊女性駕駛。警方調查發現,嫌犯曾在個人社群帳號發布許多仇恨女性言論。

綜合外媒報導,29歲男子尼可拉斯(Nicholas D’Agostino)先是今年3月7日在休士頓哈里斯郡(Harris County)凱蒂區(Katy)犯案,被害女性下午開車離開加油站時,忽然聽見槍響,接著手臂一陣劇痛,才發覺自己中槍了;7月10日,一名39歲婦女前往洗車時,在洗車場外遭到尼可拉斯開槍射擊,子彈從她的手臂穿入,停留在她的心臟旁,距離心臟僅有咫尺之差。

警方獲報展開調查後,於7月20日逮捕了尼可拉斯。尼可拉斯承認自己犯下6起對於女性駕駛的槍擊案,卻辯稱自己是開槍自衛。檢警進一步調查後,又發現尼可拉斯嚴重歧視女性,還在社群網站發表包括「女人不應該開車」、「女人就該在家中帶小孩,存在的唯一目的就是幫忙生兒子」等種種充滿歧視女性的言論。

尼可拉斯將以持有致命武器和傷害等罪嫌起訴。他的辯護律師認為,警方並沒有任何證據,只是做出許多假設,「我們必定會全力辯駁」。

