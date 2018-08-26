勸習近平別打貿易戰 旅美太子黨：要以牙還牙你沒牙

太子黨成員羅宇近期內受訪時踢爆，有寫公開信勸領導人習近平停止和美國打貿易戰，「你要打牌你沒牌，你要以牙還牙你沒牙」。（路透）

2018-08-26 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國前解放軍總參謀長羅瑞卿大將二兒子羅宇長年旅居美國，身為「太子黨」成員的他近期受訪時指稱，曾寫信勸中國國家主席習近平停止和美國打貿易戰，「你要打牌你沒牌，你要以牙還牙你沒牙」。

羅宇在中美貿易戰開打後曾接受《自由亞洲電台》訪問，他指出，中國股市因這場貿易戰崩盤，匯市狀況同樣慘澹，從此方面就可看出貿易戰根本不該開打，另外也引出許多問題，諸如上海女子董瑤瓊向習近平畫像潑墨風波，以及陝西社會科學研究院針對習近平當年知青下鄉的「梁家河」開設研究課題拍馬屁等事件。

羅宇希望習近平能夠順應民主潮流，他在訪問中表示，在他寫給習近平的信中，提及中美貿易戰之事，明確向習表達和美國作對「你要打牌你沒牌，你要以牙還牙你沒牙」，這樣的行徑相當不明智，且美國總統川普（Donald Trump）並非容易唬弄的等閒之輩。

羅宇說：「你一方面想跟美國人握手，說什麼因為要跟美國人搞好關係，一方面你又吹馬克斯，開什麼馬克斯紀念大會，然後你實際上幹的還是官僚資本主義，川普不是好唬弄的，美國根本就不相信你是要跟他握手。」羅宇認為，美國希望中國能實現貿易平衡，現在貿易戰開打，「他徵500億，你也徵500億，他徵2000億，你怎麼辦啊？」