不邀川普！美共和黨大老麥肯葬禮小布希、歐巴馬致悼詞

2018-08-26 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨重量級參議員麥肯（John McCain）週六（25日）在亞利桑那州家中癌逝，享壽81歲。據美國媒體指出，麥肯遺願已交代喪禮不邀請美國總統川普（Donald Trump），前總統歐巴馬（Barack Obama）和小布希（George W. Bush）則受邀在他的葬禮上致悼詞。

《CNN》報導，2名家族友人週六表示，麥肯過去一年來一直在規劃他的喪禮，他的家人已明確表示，同屬共和黨的川普不會受邀出席喪禮。麥肯和主張「美國優先」的川普向來不合，儘管飽受癌症折磨，麥肯近幾個月仍持續在推特發文批評川普。

與麥肯接近的消息人士今年初透露，麥肯已向歐巴馬和小布希提出邀請，希望2人在他的喪禮上發表悼詞。《紐約時報》和美國哥倫比亞廣播公司（CBS）也先後指出，麥肯確實點名歐巴馬、小布希在他的喪禮上致悼辭。

根據麥肯生前的規畫，現任副總統彭斯（Mike Pence）將受邀出席麥肯喪禮，川普則否。前副總統拜登（Joe Biden）則會在亞利桑那州另一場追思會致詞。

《紐時》指出，麥肯遺體將於華府國會大廈圓頂大廳（Capitol Rotunda）供民眾瞻仰，之後於華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）舉行喪禮。麥肯遺體也會在亞利桑納州首府供民眾瞻仰，安葬地點將是馬里蘭州安納波里斯（Annapolis）。

麥肯辦公室25日表示，一旦喪禮細節敲定之後，將宣布追悼會的時間與地點。