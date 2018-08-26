前監委李復甸 受聘中國國際商事法庭專家委員

2018-08-26 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國最高人民法院國際商事法庭今（26）日成立「國際商事專家委員會」，聘請32名中外專家學者擔任專家委員，根據官方網站顯示，我國中國文化大學資深法律研究所資深教授、前監察委員李復甸也受聘，是唯一台籍專家委員。

《新華社》指出，中國當局成立專家委員會，是旨在加強國際交流與合作，保障與促進國際商事法庭審判工作順利展開，支持調解、仲裁、訴訟等多元方式解決國際商事糾紛。首批32名專家委員來自不同法系、國家和地區，包括重要國際機構負責人、法學專家、知名學者、資深法官、資深律師等，在地域上和職業上具有廣泛的代表性。

中國最高人民法院國際商事法庭官方網站公布32名專家委員的簡歷和照片，李復甸也在列。官網指出，李復甸現為亞太地區仲裁聯盟副主席、「台灣地區」國際私法研究會秘書長、中華國際法學會理事，也是台北世新大學法學院創辦人，曾任世新法學院院長兼法律學系及法律研究所主任、美國耶魯大學法學院訪問研究教授。

官方網站公布李復甸經歷還包括：曾任「台灣地區」第6屆立法委員、第4屆監察委員、考試院訴願委員、外貿協會法律顧問及大陸事務小組委員、經濟部貿易調查委員會貿易救濟諮詢委員、行政院大陸委員會台商諮詢委員、中國台商投資保障協會副理事長、台北市政府採購申訴審議委員會委員、行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會諮詢委員。

《聯合報》指出，李復甸的學經歷介紹儘管都被冠上「台灣地區」，但官網在提及他過去擔任立委、監委、考試院訴願委員、陸委會台商諮詢委員等職務時，並沒有依循中國過去一貫作法，對台灣中央機關名稱以引號特別標註。