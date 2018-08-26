前監委李復甸 受聘中國國際商事法庭專家委員

2018-08-26 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國最高人民法院國際商事法庭今（26）日成立「國際商事專家委員會」，聘請32名中外專家學者擔任專家委員，根據官方網站顯示，我國中國文化大學資深法律研究所資深教授、前監察委員李復甸也受聘，是唯一台籍專家委員。

《新華社》指出，中國當局成立專家委員會，是旨在加強國際交流與合作，保障與促進國際商事法庭審判工作順利展開，支持調解、仲裁、訴訟等多元方式解決國際商事糾紛。首批32名專家委員來自不同法系、國家和地區，包括重要國際機構負責人、法學專家、知名學者、資深法官、資深律師等，在地域上和職業上具有廣泛的代表性。

中國最高人民法院國際商事法庭官方網站公布32名專家委員的簡歷和照片，李復甸也在列。官網指出，李復甸現為亞太地區仲裁聯盟副主席、「台灣地區」國際私法研究會秘書長、中華國際法學會理事，也是台北世新大學法學院創辦人，曾任世新法學院院長兼法律學系及法律研究所主任、美國耶魯大學法學院訪問研究教授。

官方網站公布李復甸經歷還包括：曾任「台灣地區」第6屆立法委員、第4屆監察委員、考試院訴願委員、外貿協會法律顧問及大陸事務小組委員、經濟部貿易調查委員會貿易救濟諮詢委員、行政院大陸委員會台商諮詢委員、中國台商投資保障協會副理事長、台北市政府採購申訴審議委員會委員、行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會諮詢委員。

《聯合報》指出，李復甸的學經歷介紹儘管都被冠上「台灣地區」，但官網在提及他過去擔任立委、監委、考試院訴願委員、陸委會台商諮詢委員等職務時，並沒有依循中國過去一貫作法，對台灣中央機關名稱以引號特別標註。

  • 前監察委員李復甸獲邀擔任中國最高人民法院國際商事法庭專家委員。（資料照）

    前監察委員李復甸獲邀擔任中國最高人民法院國際商事法庭專家委員。（資料照）

  • 中國最高人民法院國際商事法庭今（26）日成立「國際商事專家委員會」，聘請32名中外專家學者擔任專家委員，我國前監察委員李復甸也受聘，是唯一台籍專家委員。（圖擷取自中國最高人民法院國際商事法庭網站）

    中國最高人民法院國際商事法庭今（26）日成立「國際商事專家委員會」，聘請32名中外專家學者擔任專家委員，我國前監察委員李復甸也受聘，是唯一台籍專家委員。（圖擷取自中國最高人民法院國際商事法庭網站）

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