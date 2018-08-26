涉深圳工運 2左翼網站遭查封 8人被捕

聲援中國佳士科技深圳廠員工的工運人士和學生，24日在廣東惠州市遭警方突襲拘捕。（路透）

2018-08-26 17:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國佳士科技公司深圳工廠工運事件發酵，自由亞洲電台粵語部報導，繼五十名員工和學生被捕後，被指支持這場運動的左翼網站「時代先鋒」和「紅色參考」，其在北京市的辦公室也遭廣東省警方跨地搜查，至少8名編輯和職員被帶走，目前下落不明。

佳士科技深圳廠長期苛待員工，許多人被迫加班、調休及剋扣工資，員工5月起醞釀籌組工會爭取權益，但不斷遭到廠方和警方打壓，引發中國各地大專院校學生，以及多個左翼網站的中共黨員和退休幹部聲援。上月底，29人被警方以「尋釁滋事」為由拘捕；本月24日再有50多名工人和學生遭警方突襲逮捕。

不僅如此，左翼網站「紅色參考」主編陳洪濤25日向境外媒體證實，他們位於北京房山區蘇莊的辦公室，也在24日上午7時，遭20多名來自廣東的員警帶著搜查證破門而入，編輯尚愷被「刑事拘捕」，目前下落未明，部分書籍和電腦也被扣查，辦公室隨後更直接被查封。陳也透露，另一網站「時代先鋒」的北京辦公室也遭殃，7名編輯遭逮捕，現行蹤不明。

報導指出，廣東警方採取全國性的行動，究竟有多少毛派人士被抓還不清楚。官媒「新華社」及廣東「南方都市報」均發文痛批，佳士工運是由非法組織「打工者中心」煽動，且是接受香港非政府組織「勞動力」資助，但南都的文章不願意署名，而是使用集體筆名，被質疑是由中共中央宣傳部（中宣部）下令「帶風向」。

知情人士透露，這次的佳士工運是由毛左勢力策劃，要求成立工會即是仿效中共最初壯大時，鼓動底層民眾起來革命的作法。儘管中共和民間毛左勢力在理論上本是一家，但底層組織化的反抗，已踩到中共的「紅線」。